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Automobilist raakt van de weg in Breda, politie vermoedt drank

Aangepast
De auto kwam in het groen terecht (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
De auto kwam in het groen terecht (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).

Een automobilist is zondagochtend in Breda van de weg geraakt en in een groenstrook met bomen beland. De man raakte niet gewond, zijn auto is wel beschadigd. De politie vermoedt dat hij te veel alcohol had gedronken.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ging mis op de Elleboog. Door dat vermoeden van drankgebruik heeft de politie de man meegenomen naar het bureau.

Rijbaan dicht
Een bergingsbedrijf heeft de auto weggesleept. Daarvoor ging één rijbaan tijdelijk dicht.

  • Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
    Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
  • Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
  • Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
  • Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

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