Automobilist raakt van de weg in Breda, politie vermoedt drank

Een automobilist is zondagochtend in Breda van de weg geraakt en in een groenstrook met bomen beland. De man raakte niet gewond, zijn auto is wel beschadigd. De politie vermoedt dat hij te veel alcohol had gedronken.

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Het ging mis op de Elleboog. Door dat vermoeden van drankgebruik heeft de politie de man meegenomen naar het bureau. Rijbaan dicht

Een bergingsbedrijf heeft de auto weggesleept. Daarvoor ging één rijbaan tijdelijk dicht.