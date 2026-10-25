Dorpsraad brengt Lieshoutse verenigingen samen

Dorpsraad Lieshout heeft verenigingen uit het dorp samengebracht tijdens een bijeenkomst. Er is gesproken over vrijwilligerswerk, sponsoring en digitale mogelijkheden. De verenigingen deelden kennis en willen vaker samenkomen. De Dorpsraad faciliteert deze ontmoetingen.

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De Dorpsraad Lieshout organiseerde een bijeenkomst in het Dorpshuis, waar verenigingen uit het dorp met elkaar in gesprek gingen. Het doel was om elkaar beter te leren kennen en ervaringen uit te wisselen. Onderwerpen zoals het werven en behouden van vrijwilligers stonden centraal en leidden tot een levendige discussie.

Tijdens de bijeenkomst konden de verenigingen elkaar informeren en tips geven. Zo werd bijvoorbeeld gesproken over de vacaturebank van de LEV-groep, die voor sommigen onbekend was. Secretaris Cees Dingemans notuleerde alle besproken punten, zodat de verenigingen een handig naslagwerk hebben om mee verder te werken.

Praktische onderwerpen

Naast vrijwilligerswerk kwamen ook praktische onderwerpen aan bod, zoals het beheer van websites, digitale inschrijvingen voor evenementen en mogelijkheden voor sponsoring. Verenigingen leerden van elkaar over verschillende kanalen voor financiële ondersteuning, zoals subsidies van overheden, stichtingen en bedrijven.

De Dorpsraad zelf legde uit hoe zij financiële steun kunnen bieden aan initiatieven die de leefbaarheid in Lieshout verbeteren. Ook werd gesproken over de ontwikkeling van een “Dorpsapp” waarmee verenigingen en inwoners makkelijker informatie kunnen uitwisselen.

Vaker samenkomen

De bijeenkomst werd door de aanwezigen als zeer geslaagd ervaren. Er is besloten om dit soort bijeenkomsten in de toekomst vaker te organiseren. Daarnaast is er enthousiasme voor een presentatie van de gemeente over vergunningen en vrijwilligersverzekeringen, zodat verenigingen beter geïnformeerd aan de slag kunnen.