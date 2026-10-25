Racoon-bandlid uit Tilburg geridderd voor aanvang van concert

De Tilburger Maarten van Damme van de band Racoon is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ook zijn bandgenoten kregen die koninklijke onderscheiding. Burgemeester Cees van den Bos reikte de lintjes zaterdagavond uit, vlak voor hun concert in de Zeelandhallen in Goes.

Peter de Bekker Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Racoon levert al bijna dertig jaar een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse poprock. De band groeide uit tot een vaste waarde in de Nederlandse muziekwereld, met hits in het Nederlands en het Engels, zoals Oceaan, Love You More en No Mercy.

Racoon is daarmee een belangrijk onderdeel geworden van het Nederlandse culturele erfgoed. Zeeuwse wortels

De onderscheidingen werden in Zeeland uitgereikt, omdat Racoon Zeeuwse wortels heeft. De band is ook ambassadeur van de provincie Zeeland. De koninklijke onderscheiding is een erkenning voor de artistieke betekenis van Racoon. Ze is ook een erkenning voor de jarenlange inzet van de band voor Zeeland en voor goede doelen zoals Villa Joep.