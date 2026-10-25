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Stroomstoring in De Mortel
In De Mortel, gemeente Gemert-Bakel, is sinds kort een stroomstoring. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. De netbeheerder onderzoekt het probleem en verwacht dat de storing rond kwart voor vier vanmiddag is opgelost.
De stroomstoring begon vandaag om kwart voor één en treft onder andere het postcodegebied 5425. Het exacte aantal getroffen adressen is nog niet duidelijk.
De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud aan de stroomkabels, is momenteel bezig met herstelwerkzaamheden.
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