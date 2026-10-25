Stroomstoring in Eindhoven: herstel naar verwachting rond zes uur

In Eindhoven is vanmiddag rond tien voor drie een stroomstoring begonnen. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Het gaat om postcodegebied 5611 en de netbeheerder verwacht dat het probleem rond zes uur 's avonds is opgelost.

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De stroomstoring in Eindhoven treft een onbekend aantal adressen. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud aan het energienet, onderzoekt wat de storing heeft veroorzaakt.

Het getroffen gebied ligt binnen postcode 5611, in het centrum van de stad. Naar verwachting zal de storing rond zes uur 's avonds verholpen zijn.