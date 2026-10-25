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Vrachtwagen met bier kantelt bij Den Bosch

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Een vrachtwagen met bier is zondagmiddag gekanteld op knooppunt Empel bij Den Bosch. De weg vanuit Utrecht (A2) richting Waalwijk (A59) was daardoor dicht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De chauffeur raakte lichtgewond en is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Brandweer en politie zijn nog op het knooppunt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk.

Bier overpompen
Het bier in de laadruimte wordt overgepompt naar een andere vrachtwagen. Verder is er asfaltschade en moet de berm gesaneerd worden door olielekkage, meldt Rijkswaterstaat. 

Verkeer kon keren bij afrit Rosmalen-West. De verwachting van Rijkswaterstaat was dat de weg richting Waalwijk in de loop van de avond weer open zou gaan. 

Vrachtwagen met bier gekanteld (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
Vrachtwagen met bier gekanteld (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).

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