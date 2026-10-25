Vrachtwagen met bier kantelt bij Den Bosch, weg tussen A2 en A59 dicht

Een vrachtwagen met bier is zondagmiddag gekanteld op knooppunt Empel bij Den Bosch. De weg vanuit Utrecht (A2) richting Waalwijk (A59) is daardoor dicht.

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De chauffeur raakte lichtgewond en is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk.

Bier overpompen

Het bier in de laadruimte moet worden overgepompt naar een andere vrachtwagen. Brandweer en politie zijn nog op het knooppunt. Verkeer kan keren bij afrit Rosmalen-West, meldt Rijkswaterstaat.