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Vrachtwagen met bier kantelt bij Den Bosch, weg tussen A2 en A59 dicht

Aangepast
Vrachtwagen met bier gekanteld (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink)
Vrachtwagen met bier gekanteld (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink)

Een vrachtwagen met bier is zondagmiddag gekanteld op knooppunt Empel bij Den Bosch. De weg vanuit Utrecht (A2) richting Waalwijk (A59) is daardoor dicht.

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Geschreven door
Redactie

De chauffeur raakte lichtgewond en is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk.

Bier overpompen
Het bier in de laadruimte moet worden overgepompt naar een andere vrachtwagen. Brandweer en politie zijn nog op het knooppunt.

Verkeer kan keren bij afrit Rosmalen-West, meldt Rijkswaterstaat.

Vrachtwagen met bier gekanteld (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
Vrachtwagen met bier gekanteld (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).

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