Dakar Rally in 2027 niet in Saudi-Arabië

De Dakar Rally wordt in 2027 niet in Saudi-Arabië verreden. De organisatoren nemen dat besluit door “recente ontwikkelingen in de regio”. Waar de rally dan wel wordt gehouden, is nog niet bekend.

De Franse organisator Amaury Sport Organisation (ASO) en de Saudi Motorsport Company maakten het besluit zondag bekend in een verklaring op de site van de auto- en motorrally.

De rally zou van 1 tot en met 15 januari 2027 in Saudi-Arabië worden verreden. De ASO maakt de komende dagen bekend waar de rally wel naartoe gaat.

Terug voor jubileum

“Deze beslissing is uitzonderlijk en eenmalig”, benadrukken de organisatoren. In 2028 moet de rally weer in Saudi-Arabië worden verreden. Dat jaar is de 50ste editie van de Dakar Rally.

Eerder dit jaar zorgde de oorlog in Iran er al voor dat Formule 1-races in Bahrein en Saudi-Arabië niet doorgingen. De Grand Prix van Bahrein werd elders verreden, die van Saudi-Arabië verdween van de kalender.