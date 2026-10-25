Stroomstoring in Eindhoven: oorzaak nog onbekend

In Eindhoven is sinds kort een stroomstoring. De storing begon om acht minuten over vijf vanmiddag en duurt naar verwachting tot kwart over acht vanavond. De oorzaak is nog niet bekend.

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De netbeheerder is bezig met het oplossen van de stroomstoring in Eindhoven. Het is nog niet duidelijk hoeveel adressen zijn getroffen, maar het gaat om het postcodegebied 5611. De oorzaak van de storing wordt momenteel onderzocht.

Volgens de netbeheerder, het bedrijf dat kabels en leidingen voor stroom en gas beheert en storingen verhelpt, zou de storing rond acht uur vanavond moeten zijn opgelost. Tot die tijd zullen inwoners van het getroffen gebied het zonder stroom moeten stellen.