Dode aangetroffen in appartement, recherche doet onderzoek

Een vrouw is zondagmiddag dood gevonden in een appartement aan de Van Kinsbergenstraat in Eindhoven. In de buurt is een man aangehouden, hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de vrouw. Dat meldt de politie.

De vrouw is aan het eind van de middag 'onder verdachte omstandigheden' dood gevonden in het appartement.

De politie kreeg rond half vijf een melding binnen. Hulpdiensten kwamen ter plaatse, onder meer twee ambulances. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen.

Onderzoek in woning

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Een rechercheteam en forensische opsporing zijn zondagavond in de woning om onderzoek te doen. Het is niet duidelijk hoe lang het onderzoek nog zal duren. De straat is afgezet.

Een woordvoerder van de politie wil zondagavond nog niets zeggen over de doodsoorzaak en of verdachte en slachtoffer elkaar kenden. "In het belang van het onderzoek doen we daar nu geen mededelingen over", zegt hij.

De verdachte is naar het politiebureau gebracht en wordt verhoord.