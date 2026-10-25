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Dode gevonden in appartement in Eindhoven, politie doet onderzoek

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In een appartement aan de Van Kinsbergenstraat in Eindhoven is zondagmiddag een dode gevonden. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd, laat een woordvoerder weten. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Hulpdiensten kwamen ter plaatse, onder meer twee ambulances. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen. 

Een rechercheteam en forensische opsporing zijn op de locatie om daar onderzoek te doen. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd.

Volgens omstanders zou er ook iemand zijn aangehouden, maar de politiewoordvoerder kan dat op dit moment nog niet bevestigen. 

Er is nog niets bekend over de identiteit van het slachtoffer. 

Later meer. 

Foto: Persbureau Heitink
Foto: Persbureau Heitink

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