Dode gevonden in appartement in Eindhoven, politie doet onderzoek

In een appartement aan de Van Kinsbergenstraat in Eindhoven is zondagmiddag een dode gevonden. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd, laat een woordvoerder weten.

Een rechercheteam en forensische opsporing zijn op de locatie om daar onderzoek te doen. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd.

Volgens omstanders zou er ook iemand zijn aangehouden, maar de politiewoordvoerder kan dat op dit moment nog niet bevestigen.

Er is nog niets bekend over de identiteit van het slachtoffer.

Later meer.