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Vrouw dood gevonden in appartement Eindhoven, man aangehouden

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Een vrouw is zondagmiddag dood gevonden in een appartement aan de Van Kinsbergenstraat in Eindhoven. Bij het gebouw is een man aangehouden, hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de vrouw. Dat meldt de politie. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politie heeft de vrouw aan het eind van de middag 'onder verdachte omstandigheden' gevonden in het appartement. Het is onbekend wat de relatie is tussen de vrouw en de opgepakte man. 

Hulpdiensten kwamen ter plaatse, onder meer twee ambulances. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen. 

Een rechercheteam en forensische opsporing zijn op de locatie om daar onderzoek te doen. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd.

  • Foto: Persbureau Heitink
  • Foto: Persbureau Heitink
  • Foto: Persbureau Heitink

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