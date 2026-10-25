Succesvolle avond over duurzaam tuinieren in Heeze-Leende

De bijeenkomst Slimmer Tuinieren in Heeze-Leende heeft veel belangstelling getrokken. Maar liefst 75 mensen woonden de lezing van tuinexpert Arie Snoeijen bij, terwijl de aansluitende workshops snel volgeboekt waren.

Gevonden voor jou

Het project Pientere Tuinen Heeze-Leende wil inwoners helpen hun tuin groener, duurzamer en makkelijker te maken. Tijdens de bijeenkomst gaf Arie Snoeijen praktische tips over onderhoudsarm tuinieren. Hij liet zien hoe minder water geven en minder onkruid zorgen voor meer ruimte voor natuur.

De presentatie sloot goed aan bij de doelen van het project: biodiversiteit vergroten en tuinen klimaatbestendig maken. De aanwezigen waren enthousiast over de voorbeelden die direct toepasbaar zijn. Het projectteam presenteerde ook eerste resultaten, waaruit blijkt dat meer inwoners actief werken aan een groene leefomgeving.

Workshops populair

Naast de lezing waren er twee workshops waarin deelnemers de opgedane kennis konden toepassen. Beide workshops zaten snel vol, wat de interesse in duurzaam tuinieren onderstreept.

Het projectteam kijkt tevreden terug op de avond. Het evenement bood niet alleen inspiratie, maar ook praktische handvatten om direct aan de slag te gaan.

Pientere Tuinen Heeze-Leende is een samenwerking van Vrienden van de Bieb Heeze-Leende, IVN Heeze-Leende, bibliotheek Dommeldal, de gemeente en de zadenbibliotheek.