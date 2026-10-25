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Automobilist op A2 bij Budel zonder rijbewijs en onder invloed van drugs
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De politie heeft zondagochtend een 40-jarige automobilist van de A2 bij Budel geplukt. Het was de negende keer dat hij zonder rijbewijs reed. Ook was hij onder invloed van drugs, meldt de politie.
De man weigerde om bloed af te laten nemen en probeerde weg te komen. Daarom hebben agenten pepperspray gebruikt.
De automobilist had nog twee maanden celstraf op zijn naam staan, dus moest hij op het politiebureau blijven.
De auto van de man is in beslaggenomen.
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