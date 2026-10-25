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Aanmaakblokjes gevonden bij uitgebrande auto in Eindhoven

Aangepast
Autobrand in Eindhoven (foto: SQ Vision/Jordi de Bruijn).
Autobrand in Eindhoven (foto: SQ Vision/Jordi de Bruijn).

Een auto stond zondagmiddag op twee plekken in brand aan de Daalakkersweg in Eindhoven. Rondom het voertuig waren aanmaakblokjes gevonden. De politie doet onderzoek en houdt rekening met mogelijke brandstichting. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politie heeft de aanmaakblokjes veiliggesteld en onderzoekt verder wat er precies is gebeurd. 

Verschillende mensen uit de buurt kwamen kijken naar het voertuig. De auto is uitgebrand en wordt meegenomen door een berger. 

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