Auto van pizzabezorger belandt op kop in berm langs A58 bij Sint Willebrord

Een pizzabezorger is in een afrit van de A58 bij Sint Willebrord over de kop geslagen en in de berm beland. Het is niet duidelijk hoe dit kon gebeuren.

Hulpdiensten kwamen ter plaatse. De bestuurder is nagekeken in een ambulance. Het is niet duidelijk hoe het met de automobilist gaat en of die naar een ziekenhuis is gebracht.

Het is ook niet bekend of er meerdere mensen in de auto zaten.

Een berger kwam om de bezorgauto recht te zetten en weg te slepen. Er werden nog spullen uit de auto gehaald, maar een pizza leek er niet in te zitten.

De afrit was tijdelijk dicht.