Auto van pizzabezorger belandt op zijn kop in de berm langs de A58

Een pizzabezorger is op een afrit van de A58 bij Sint Willebrord over de kop geslagen en in de berm beland. Het is niet duidelijk hoe dit kon gebeuren.

Hulpdiensten kwamen naar de plek van het ongeluk. De bestuurder is nagekeken in een ambulance. Het is niet duidelijk hoe het met de automobilist gaat en of hij naar een ziekenhuis is gebracht.

Het is ook niet bekend of er meerdere mensen in de auto zaten.

Een berger kwam om de bezorgauto recht te zetten en weg te slepen. Er werden nog spullen uit de auto gehaald, maar een pizza leek er niet in te zitten.

De afrit was tijdelijk dicht.