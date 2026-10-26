Perfectionisten in de paal: Romee en Caro gaan voor medaille op WK

Ze zijn pas sinds anderhalf jaar een duo, maar Caro Boesten (28) en Romee van Laarhoven (26) uit Eindhoven debuteren dinsdag samen op het WK paaldansen in Praag. De twee zijn door de topsport goede vriendinnen geworden en gaan op jacht naar een medaille. “Iedere keer als we een idee hebben, sturen we elkaar een spraakbericht. Dat zijn er best veel.”

Leon Voskamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Dat Caro aan topsport doet, is bijzonder. Ze deed elf jaar aan wedstrijdturnen, maar op haar 21e werd ze op haar scooter aangereden door een auto. Ze hield er een whiplash, een hersenkneuzing en problemen met het verwerken van prikkels aan over. “Ik heb iedere dag klachten, zoals hoofd- en nekpijn. Na een lange herstelperiode heb ik via de bewegingskunst thai chi en yoga mijn kracht en balans teruggevonden en bovendien het vertrouwen in mijn lichaam.” Ruim drie jaar geleden kwam paaldansen op Caro's pad. Ze werd verliefd op de sport. “Het is een combinatie van kracht, lenigheid en dansen. Een sport die zoveel in zich heeft, superleuk om te doen.” Ze vindt dat veel mensen een verkeerd en seksistisch beeld hebben van de sport: “Wij willen juist de sportieve en artistieke kant laten zien en hopen daarmee anderen te enthousiasmeren.” Dat ze ondanks haar lichamelijke klachten nu de top in haar nieuwe sport haalt, maakt haar trots. “Sport heeft me laten zien dat je opnieuw je kracht kunt vinden, ook als je lichaam je in de steek lijkt te laten. Ik ben sinds het ongeluk misschien niet meer wie ik was, maar ik ontdek elke dag opnieuw wat ik wél kan.”

"Ging beter dan we hadden durven dromen."

Romee, die jarenlang in een wedstrijdgroep acrogym zat, doet sinds drie jaar aan paalsport. Ze raakte onder de indruk van de kwaliteiten van Caro tijdens een show. Beiden deden solo aan paaldansen, maar ze benaderde haar stadsgenoot om een keer duo-moves uit te proberen. “Dat ging beter dan we hadden durven dromen”, zegt Romee. Anderhalf jaar later is het duo Nederlands kampioen en mogen ze samen naar het WK. “We halen het beste in elkaar naar boven”, stelt Romee. Als duo Reliant Chaos doen ze op het WK mee in de categorie Artistic Pole Doubles. In een act van vier minuten vertellen ze een verhaal. Caro: “Binnen een dag wisten we al dat we voor een eng thema gingen. Vervolgens zorg je dat het totaalplaatje klopt, zoals bijvoorbeeld muziek, kleding en make-up. "

"We kunnen alles bij elkaar kwijt."

Romee noemt zichzelf en Caro perfectionisten. Omdat ze geen trainer hebben, filmen ze alle trainingen op zoek naar verbeterpunten. “We zijn heel kritisch en durven dat uit te spreken. We willen beter worden en dan gaat het om details.” Caro geniet van de samenwerking en is Romee inmiddels gaan zien als een echte vriendin. “We zien elkaar drie of vier keer per week en spreken elkaar daarnaast ook veel. Alles kunnen we bij elkaar kwijt. We zijn partners in crime. Laten we hopen dat we op het WK een medaille kunnen pakken, dat zou geweldig zijn.”