Navigatie overslaan
Ontdek

Stroomstoring in Elsendorp, oorzaak onbekend

Aangepast

In Elsendorp, gemeente Gemert-Bakel, is sinds vannacht een stroomstoring aan de gang. De storing begon om tien over twee en de oorzaak is nog niet bekend. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond elf uur vanochtend is opgelost.

Gevonden voor jou

De stroomstoring treft het postcodegebied 5424. Het aantal getroffen adressen is nog niet bekend. De netbeheerder, het bedrijf dat kabels en leidingen beheert, onderzoekt de oorzaak.

Volgens de netbeheerder wordt er hard gewerkt om de storing te verhelpen. Naar verwachting zal rond elf uur vanochtend de stroomvoorziening in Elsendorp weer normaal zijn.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Enexis storingen en onderhoud

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.