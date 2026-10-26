Stroomstoring in Elsendorp, oorzaak onbekend

In Elsendorp, gemeente Gemert-Bakel, is sinds vannacht een stroomstoring aan de gang. De storing begon om tien over twee en de oorzaak is nog niet bekend. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond elf uur vanochtend is opgelost.

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De stroomstoring treft het postcodegebied 5424. Het aantal getroffen adressen is nog niet bekend. De netbeheerder, het bedrijf dat kabels en leidingen beheert, onderzoekt de oorzaak.

Volgens de netbeheerder wordt er hard gewerkt om de storing te verhelpen. Naar verwachting zal rond elf uur vanochtend de stroomvoorziening in Elsendorp weer normaal zijn.