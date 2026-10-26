Politie zaagt gat in voordeur bij inval in Eindhoven, buurt schrikt wakker

Een arrestatieteam is maandagochtend een huis binnengevallen aan de Sallandlaan in Eindhoven. Daarbij zaagde de politie een gat in de voordeur met een kettingzaag. Er is nog niemand opgepakt.

De politie viel het huis rond zes uur ’s ochtends binnen. Het forceren van de deur wilde aanvankelijk niet lukken. Daarom kwam de kettingzaag eraan te pas. Het zagen zorgde voor veel herrie in de straat. Naast veel buurtbewoners, werd daarom ook de bewoner van het huis wakker.

Agenten riepen door het gat dat hij naar buiten moest komen en zijn handen op zijn hoofd moest houden. Dat deed de man. Toch werd hij niet opgepakt. Enkele minuten na de inval reden onherkenbare auto’s vol agenten de straat in. Agenten doen op dit moment onderzoek in het huis.

Waar ze precies naar opzoek zijn, is nog onduidelijk. Beveiligingscamera’s rondom het huis zijn door agenten afgeplakt met tape.