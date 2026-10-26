Stroomstoring in Zeeland: herstel verwacht rond elf uur

In Zeeland, gemeente Maashorst, zijn minder dan 25 adressen getroffen door een stroomstoring. De storing begon vanochtend rond tien voor acht en duurt naar verwachting tot half twaalf.

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De oorzaak van de storing is nog niet bekend. De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van stroom- en gasnetwerken, is bezig met onderzoek en herstelwerkzaamheden.

De getroffen adressen bevinden zich in postcodegebied 5411. De verwachting is dat de storing rond half twaalf is opgelost.