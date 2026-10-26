Stroomstoring treft Vinkel, oorzaak onbekend

In Vinkel, gemeente Den Bosch, is sinds kwart voor negen ’s ochtends een stroomstoring. De oorzaak is nog niet bekend en het is niet duidelijk hoeveel adressen zijn getroffen.

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De netbeheerder is bezig met herstelwerkzaamheden. Het is nog onduidelijk wat de storing heeft veroorzaakt, maar dit wordt onderzocht. De getroffen postcode is 5382.

Volgens de netbeheerder wordt de stroom naar verwachting rond twaalf uur ’s middags hersteld. Tot die tijd blijft men werken aan een oplossing.