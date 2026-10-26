Helmond Sport verliest doelpuntrijk duel in blessuretijd

Helmond Sport heeft vrijdagavond met 5-4 verloren van Jong AZ. In een spectaculaire wedstrijd leek een punt binnen handbereik na een late gelijkmaker, maar diep in blessuretijd ging het toch mis. Het duel in Wijdewormer eindigde in een teleurstellende nederlaag voor de ploeg van trainer Frédéric Frans.

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Het uitduel tegen Jong AZ op het AFAS Trainingscomplex kende een enerverend verloop. Helmond Sport keek al vroeg tegen een 2-0 achterstand aan, na treffers van Bohdan Budko en Jasper Hartog. Toch wist de ploeg zich terug te knokken en stond het na doelpunten van Tarik Essakkati en Dean Huiberts bij rust weer gelijk: 2-2.

Na de pauze nam Jong AZ opnieuw de leiding dankzij een afstandsschot van Hartog. Helmond Sport bleef strijden en bracht via Michel Ludwig de stand weer in evenwicht. Frej Elkjær Andersen zette de thuisploeg in de 78e minuut echter voor de vierde keer op voorsprong met een raak geschoten vrije trap.

Late gelijkmaker, alsnog verlies

In de slotfase gooide trainer Frans extra aanvallers in de strijd, wat zijn vruchten leek af te werpen. Invaller Kiton Ekoli maakte in de 90e minuut de gelijkmaker: 4-4. Daarmee leek Helmond Sport alsnog een punt mee te nemen uit Wijdewormer.

Die hoop vervloog in blessuretijd, toen Jong AZ via een kopbal van Jeremiah Esajas uit een hoekschop toch de winnende treffer maakte. De eindstand van 5-4 betekende een zuur verlies voor Helmond Sport, dat ondanks vier doelpunten zonder punten terugkeerde naar Helmond.

Helmond Sport blijft door deze nederlaag in de middenmoot van de Keuken Kampioen Divisie staan. De ploeg zal zich moeten herpakken voor de komende wedstrijden.