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Exploitatievergunning verleend voor Kerkstraat 5 A in Geffen

De burgemeester van Oss heeft een exploitatievergunning verleend voor Kerkstraat 5 A in Geffen. Het besluit is op 22 oktober verstuurd.

Gevonden voor jou

Met een exploitatievergunning mag een ondernemer een bepaalde activiteit, zoals horeca of detailhandel, op een specifieke locatie uitvoeren. De vergunning is nodig om te voldoen aan wettelijke eisen en regels. Het besluit is op 22 oktober 2026 verzonden door de gemeente Oss.

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