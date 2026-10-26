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Omgevingsvergunning voor verbouwing woonhuis in Geffen
De gemeente Oss heeft een vergunning verleend voor het verbouwen en uitbreiden van een woonhuis aan de Oude Baan in Geffen.
De omgevingsvergunning wijkt af van het omgevingsplan en is op 22 oktober 2026 verstuurd. De vergunning treedt pas in werking vier weken na verzending, zodat er in die periode geen werkzaamheden mogen worden uitgevoerd.
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