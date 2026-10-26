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Vergunning verleend voor carnavalsoptocht in Knegsel
De gemeente Eersel heeft een vergunning verleend voor de carnavalsoptocht in Knegsel. De optocht vindt vanaf 7 februari 2027 jaarlijks plaats in het centrum van het dorp.
Met deze toestemming mag de carnavalsoptocht in Knegsel de komende vijf jaar plaatsvinden. Het evenement trekt jaarlijks veel deelnemers en bezoekers en wordt georganiseerd in het dorpshart van Knegsel.
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