Navigatie overslaan
Ontdek

Fiets-3-daagse in Eersel krijgt vergunning voor 2027 t/m 2031

De gemeente Eersel heeft toestemming gegeven voor het organiseren van een Fiets-3-daagse. Dit evenement vindt plaats op 6, 7 en 8 mei 2027 en zal jaarlijks terugkeren tot en met 2031.

Gevonden voor jou

Met deze vergunning kunnen fietsers in Eersel gedurende drie dagen genieten van georganiseerde tochten in de omgeving. De gemeente heeft het besluit op 22 oktober 2026 genomen en maakt hiermee bekend dat het evenement voor meerdere jaren is goedgekeurd.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Eersel

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.