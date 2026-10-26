Fiets-3-daagse in Eersel krijgt vergunning voor 2027 t/m 2031

De gemeente Eersel heeft toestemming gegeven voor het organiseren van een Fiets-3-daagse. Dit evenement vindt plaats op 6, 7 en 8 mei 2027 en zal jaarlijks terugkeren tot en met 2031.

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Met deze vergunning kunnen fietsers in Eersel gedurende drie dagen genieten van georganiseerde tochten in de omgeving. De gemeente heeft het besluit op 22 oktober 2026 genomen en maakt hiermee bekend dat het evenement voor meerdere jaren is goedgekeurd.