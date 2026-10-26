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Zorgcomplex Lage Mierde wordt verbouwd tot 12 appartementen
In Lage Mierde is een vergunning verleend voor de verbouwing van een zorgcomplex aan de Kloosterstraat naar twaalf appartementen.
De gemeente Reusel-De Mierden heeft toestemming gegeven voor de interne verbouwing van het pand aan de Kloosterstraat. Het zorgcomplex wordt aangepast en verdeeld in twaalf zelfstandige wooneenheden.
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