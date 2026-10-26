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Zorgcomplex Lage Mierde wordt verbouwd tot 12 appartementen

In Lage Mierde is een vergunning verleend voor de verbouwing van een zorgcomplex aan de Kloosterstraat naar twaalf appartementen.

Gevonden voor jou

De gemeente Reusel-De Mierden heeft toestemming gegeven voor de interne verbouwing van het pand aan de Kloosterstraat. Het zorgcomplex wordt aangepast en verdeeld in twaalf zelfstandige wooneenheden.

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