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Broodjes döner binnenkort op Dorpsplein Lage Mierde en Myrthaplein
De gemeente Reusel-De Mierden heeft een vergunning verleend voor de verkoop van broodjes döner op het Dorpsplein in Lage Mierde en Myrthaplein in Hooge Mierde. De standplaats is toegestaan van 2027 tot en met 2031.
Met deze vergunning mag er de komende vijf jaar op beide pleinen een vaste standplaats worden ingenomen voor de verkoop van broodjes döner. Dit kan zorgen voor een verandering in het straatbeeld van Lage Mierde en Hooge Mierde.
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