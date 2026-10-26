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Ontdek

Standplaats Pizzeria Grillroom tijdens Reusel Kermis in 2027

De gemeente Reusel-De Mierden heeft toestemming gegeven aan Pizzeria Grillroom om tijdens de Reusel Kermis van 11 tot en met 14 september 2027 een standplaats in te nemen.

Gevonden voor jou

De vergunning is verleend op 22 oktober 2026 en geldt specifiek voor deze vier dagen tijdens de jaarlijkse kermis in Reusel. Het gaat om een incidentele standplaats, wat betekent dat deze plek tijdelijk is en alleen tijdens het evenement wordt gebruikt.

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