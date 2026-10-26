Tijdelijke verkoop van bloemstukken toegestaan in Leende

In Leende is een vergunning verleend voor tijdelijke verkoop van bloem- en kerststukken. Het gaat om een locatie aan de Oude Dijk. De gemeente Heeze-Leende heeft hierover vorige week een besluit genomen.

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De vergunning maakt de seizoensgebonden verkoop mogelijk, ondanks dat dit afwijkt van de normale regels voor ruimtelijke ordening. Het besluit betekent dat de verkoop tijdelijk is toegestaan op deze plek.