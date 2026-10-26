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Bomenkap in Valkenswaard: vijf Valse Christusdoorns verdwijnen
In Valkenswaard zijn vijf Valse Christusdoorns gekapt bij de Munthof. De gemeente heeft hiervoor een vergunning verleend.
De bomen, gelegen ter hoogte van de nummers 1 tot en met 9 aan de Munthof, zijn verwijderd na een besluit van de gemeente op 22 oktober 2026. Het gaat om het vellen van houtopstanden, een term die gebruikt wordt voor het kappen van bomen.
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