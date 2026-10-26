Navigatie overslaan
Ontdek

Bomenkap in Valkenswaard: vijf Valse Christusdoorns verdwijnen

In Valkenswaard zijn vijf Valse Christusdoorns gekapt bij de Munthof. De gemeente heeft hiervoor een vergunning verleend.

Gevonden voor jou

De bomen, gelegen ter hoogte van de nummers 1 tot en met 9 aan de Munthof, zijn verwijderd na een besluit van de gemeente op 22 oktober 2026. Het gaat om het vellen van houtopstanden, een term die gebruikt wordt voor het kappen van bomen.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Valkenswaard

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.