Navigatie overslaan
Ontdek

Woningbouwplan Monseigneur Berkvensstraat Liessel goedgekeurd

De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor het bouwen van een woning aan de Monseigneur Berkvensstraat 79a in Liessel. Het besluit is op 22 oktober 2026 genomen.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft het bouwen van een huis op de genoemde locatie. Het besluit valt onder de zogenoemde omgevingsplanactiviteiten, wat betekent dat het betrekking heeft op bouwactiviteiten die passen binnen het bestemmingsplan.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Deurne

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.