Woningbouwplan Monseigneur Berkvensstraat Liessel goedgekeurd

De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor het bouwen van een woning aan de Monseigneur Berkvensstraat 79a in Liessel. Het besluit is op 22 oktober 2026 genomen.

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De vergunning betreft het bouwen van een huis op de genoemde locatie. Het besluit valt onder de zogenoemde omgevingsplanactiviteiten, wat betekent dat het betrekking heeft op bouwactiviteiten die passen binnen het bestemmingsplan.