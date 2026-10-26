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Vergunning verleend voor verbouwing aan Bruggenseweg in Deurne
De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor de verbouwing van een agrarisch bouwwerk aan de Bruggenseweg.
Het besluit is genomen op 21 oktober 2026 en heeft betrekking op zowel technische bouwwerkzaamheden als de bouw volgens het omgevingsplan. De vergunning betreft een locatie aan de Bruggenseweg 29. Voor inzage van de volledige documenten kan contact worden opgenomen met de gemeente Deurne.
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