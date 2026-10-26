Ontwerp Warmteprogramma Nuenen zes weken ter inzage

Het Ontwerp Warmteprogramma van de gemeente Nuenen is vanaf 26 oktober zes weken lang in te zien. Het programma biedt een beleidskader voor de overgang naar een toekomst zonder aardgas.

Gevonden voor jou

Met het Warmteprogramma werkt de gemeente Nuenen haar plannen voor de warmtetransitie verder uit. Het document bevat geen verplichtingen, maar schetst de koers richting duurzame warmteoplossingen en samenwerking met betrokkenen. Het programma is gebaseerd op de strategische ambities uit de gemeentelijke omgevingsvisie.