Nieuwe eigenaar voor Fletcher: ook 16 Brabantse hotels overgenomen

Hotelgroep Fletcher verandert voor de tweede keer van eigenaar, nadat oprichter Chris Luken uit Tilburg in 2016 zijn eigen aandelen verkocht. Internationale hotel exploitant Sunday PropTech neemt nu met Fletcher de grootste hotelgroep van Nederland over. Alle zestien Brabantse vestigingen komen hiermee in handen van de nieuwe eigenaar.

Sinds de oprichting in 1997, door Luken, is Fletcher uitgegroeid tot een hotelgroep met zo’n 170 hotels. In de afgelopen tien jaar werden 60 hotels overgenomen, waardoor het nu naar eigen zeggen de grootste hotelgroep in Nederland is. Zo’n 5800 mensen zorgen ervoor dat de hotels in Nederland, Duitsland en België draaiende blijven.

De Fletcher hotelketen was niet het eerste succes van ondernemer Chris Luken. In de jaren 90 riep hij de Hotelbon in het leven. Mensen met een abonnement mochten ‘gratis’ overnachten in aangesloten hotels door heel Europa, zolang ze maar de jaarlijkse contributie van 55 euro betaalden. In 2016 verkocht hij de aandelen van alle Fletcher hotels en van Hotelbon.

Inkijk in Helmond

In 2020 kwam het Fletcher hotel in Helmond in opspraak toen gasten opmerkten dat ze direct uitzicht hadden op naakte saunagasten van buur BLUE Wellnessresort. Hoewel de twee bedrijven eerst naar elkaar bleven wijzen, heeft de spa uiteindelijk zelf maatregelen genomen zodat de gasten elkaar niet onverwacht konden zien.