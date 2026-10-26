Op- en afrit 7 bij Best wordt aangepakt

De gemeente Best heeft een vergunning verleend voor aanpassingen aan op- en afrit 7 van de Rijksweg. Het gaat om werkzaamheden bij de Ringweg en Erica, waarbij ook geluidsnormen worden aangepast.

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De aanpassingen zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer en maken het gebied toegankelijker. Voor de werkzaamheden is toestemming gegeven om af te wijken van het omgevingsplan. De locatie van de werkzaamheden is bij de Rijksweg, Ringweg en Erica in Best.