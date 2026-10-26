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Evenement Plein Publique op Marktplein in Chaam

De gemeente heeft een vergunning verleend voor Plein Publique op 7 en 8 november op het Marktplein in Chaam.

Gevonden voor jou

Het evenement Plein Publique vindt plaats op het Marktplein in Chaam. Op 7 november duurt het van tien uur ’s ochtends tot twee uur ’s nachts, en op 8 november van tien uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds. De vergunning is vorige week verzonden.

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