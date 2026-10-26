Navigatie overslaan
Ontdek

Bergeijk geeft toestemming voor nieuwe groothandel in bedrijfsloods

De gemeente Bergeijk heeft toestemming gegeven om een bedrijfsloods aan de Barrier 5 te wijzigen naar een groothandel in emballage. De vergunning is op 22 oktober 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

Het gaat om een loods die eerder werd gebruikt door een agrarisch loonwerkbedrijf. De wijziging valt onder een buitenplanse toestemming, wat betekent dat er wordt afgeweken van de regels in het omgevingsplan. De aanpassing omvat ook de toegang tot de loods.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Bergeijk

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.