Bergeijk geeft toestemming voor nieuwe groothandel in bedrijfsloods

De gemeente Bergeijk heeft toestemming gegeven om een bedrijfsloods aan de Barrier 5 te wijzigen naar een groothandel in emballage. De vergunning is op 22 oktober 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

Het gaat om een loods die eerder werd gebruikt door een agrarisch loonwerkbedrijf. De wijziging valt onder een buitenplanse toestemming, wat betekent dat er wordt afgeweken van de regels in het omgevingsplan. De aanpassing omvat ook de toegang tot de loods.