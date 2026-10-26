Reclameborden promoten concerten Echo der Kempen in Bergeijk

In Bergeijk mogen van 1 tot en met 15 november reclameborden worden geplaatst ter promotie van de Music Night concerten Echo der Kempen. Deze concerten vinden plaats op 13, 14 en 15 november in Theater de Kattendans.

Gevonden voor jou

De gemeente Bergeijk heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van reclameborden in de kern van de gemeente. De borden zijn bedoeld om de concerten van Echo der Kempen onder de aandacht te brengen. De evenementen vinden plaats in Theater de Kattendans, waar bezoekers drie dagen lang kunnen genieten van live muziek.