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Vergunning verlengd voor bronnering in Bergeijk

De vergunning voor het plaatsen van een portaal bij Puttendijk in Bergeijk is verlengd. Het werk mag nu doorgaan tot en met 11 december 2026.

Gevonden voor jou

Het gaat om een constructie van veertien meter breed, 4,2 meter hoog en een halve meter diep. Het portaal wordt geplaatst aan de Weebosscherweg, grenzend aan Puttendijk 2. De verlenging is op 22 oktober 2026 door de gemeente Bergeijk verstuurd.

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