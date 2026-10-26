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Nieuwe maatschappelijke bestemming voor locatie in Diessen

De gemeente Hilvarenbeek heeft toestemming gegeven voor een maatschappelijke bestemming aan De Buskes 7 in Diessen. Het gaat om een wijziging van het omgevingsplan.

Gevonden voor jou

Op De Buskes 7 mag nu een maatschappelijke activiteit worden toegevoegd aan de bestaande sportfunctie. Een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, kortweg BOPA, maakt dit mogelijk. De wijziging is nodig omdat een maatschappelijke nevenactiviteit, zoals een buitenschoolse opvang (BSO), niet standaard is toegestaan binnen deze bestemming.

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