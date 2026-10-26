Herontwikkeling aan Chaamseweg in Gilze krijgt groen licht

De gemeenteraad van Gilze en Rijen heeft het omgevingsplan voor de herontwikkeling van een voormalig agrarisch bedrijf aan de Chaamseweg 11-15 in Gilze vastgesteld. Het plan maakt van twee bedrijfswoningen burgerwoningen en voorziet in de stalling van caravans en campers.

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Het vastgestelde omgevingsplan regelt de transformatie van een oud agrarisch bedrijf naar een woonlocatie. Naast de nieuwe bestemming als burgerwoningen wordt een loods ingericht voor het opslaan en stallen van caravans en campers. Om de plannen goed in te passen, zijn regels en visualisaties opgesteld die zorgen voor een passende landschappelijke uitstraling.