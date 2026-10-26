Sloop en nieuwbouw aan Gildestraat in Sint-Michielsgestel

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft een overeenkomst gesloten voor de sloop van woningen en de bouw van drie nieuwe huizen aan de Gildestraat.

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Het gaat om twee sociale huurwoningen die levensloopbestendig worden gebouwd en één woning in de vrije sector. Het project vindt plaats op een perceel van 1.000 vierkante meter aan de Gildestraat. De afspraken over de kosten en verantwoordelijkheden tussen de gemeente en de initiatiefnemer zijn vastgelegd in een speciale overeenkomst.