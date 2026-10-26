Geen vuurwerkontheffingen tijdens jaarwisseling in gemeente Bladel

De gemeente Bladel heeft besloten om tijdens de jaarwisseling 2026/2027 geen ontheffingen te verlenen voor het afsteken van vuurwerk door verenigingen en stichtingen. Dit besluit is genomen vanwege veiligheidsrisico’s en organisatorische beperkingen.

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De burgemeester van Bladel heeft, na overleg met de lokale driehoek en de andere Kempengemeenten, bepaald dat het niet verantwoord en niet uitvoerbaar is om vuurwerkontheffingen te verlenen. Het besluit is gebaseerd op het advies van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, die waarschuwt voor brandgevaar en ongevallen. Daarnaast spelen praktische redenen mee, zoals de beperkte tijd om de nieuwe regels in te voeren, een tekort aan toezicht en handhaving tijdens oudejaarsnacht en zorgen over aansprakelijkheid en verzekeringen.

Om duidelijkheid te bieden, heeft de gemeente het beleid vooraf bekendgemaakt. Hiermee voorkomt Bladel dat organisaties onnodig kosten maken voor een aanvraag. Het besluit sluit aan bij de gezamenlijke lijn van de Kempengemeenten. Alternatieven zoals carbidschieten blijven toegestaan onder de geldende regels.