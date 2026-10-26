Terrasvergunning Drie Y's in Grave verleend

De gemeente Land van Cuijk heeft een terrasvergunning verleend aan Drie Y's B.V. voor de locatie aan de Elftweg 3 in Grave. Het besluit werd genomen op 17 september 2026.

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De vergunning maakt het mogelijk om een terras te exploiteren op het genoemde adres. Grave krijgt daarmee een nieuwe plek waar bezoekers buiten kunnen genieten. Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders.