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Stroomstoring in Waalwijk: herstel verwacht rond kwart voor één

In Waalwijk is sinds vanochtend een stroomstoring gaande. De storing begon om tien over half tien, maar de oorzaak is nog onbekend. De netbeheerder verwacht het probleem rond kwart voor één te hebben opgelost.

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De stroomstoring treft een gebied binnen het postcodegebied 5142 in Waalwijk. Hoeveel adressen zonder stroom zitten, is nog niet bekend. De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de stroomvoorziening, onderzoekt de oorzaak.

Tot die tijd kunnen bewoners van Waalwijk mogelijk hinder ondervinden. Voorlopig wordt ervan uitgegaan dat de storing eindigt tegen kwart voor één vanmiddag.

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