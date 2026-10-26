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Straatfeest Nieuwe Boschstraat in Breda krijgt groen licht

De gemeente Breda heeft een vergunning verleend voor een straatfeest op de Nieuwe Boschstraat. Het evenement vindt plaats op maandag 6 november van vijf tot negen uur ’s avonds.

Gevonden voor jou

Het feest is aangemeld als een buurtactiviteit en wordt gehouden op de Nieuwe Boschstraat. Het is bedoeld om bewoners samen te brengen en de onderlinge band te versterken. Tijdens het evenement zijn mogelijk verkeersmaatregelen van kracht om de veiligheid te waarborgen.

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