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Kick-off FC Straat op 9 november in Breda

Op 9 november vindt de kick-off van FC Straat plaats aan de Scheldestraat in Breda. Het evenement duurt van vier tot zes uur 's middags.

Gevonden voor jou

De kick-off van FC Straat is een evenement waarvoor een vergunning is verleend. Het vindt plaats op de locatie Scheldestraat 1 in Breda. Dit soort evenementen heeft vaak een sociaal of sportief karakter en wordt georganiseerd om een initiatief te starten of te promoten.

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