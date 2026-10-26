Kick-off FC Straat op 9 november in Breda

Op 9 november vindt de kick-off van FC Straat plaats aan de Scheldestraat in Breda. Het evenement duurt van vier tot zes uur 's middags.

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De kick-off van FC Straat is een evenement waarvoor een vergunning is verleend. Het vindt plaats op de locatie Scheldestraat 1 in Breda. Dit soort evenementen heeft vaak een sociaal of sportief karakter en wordt georganiseerd om een initiatief te starten of te promoten.