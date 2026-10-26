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Elf populieren in Ulvenhout voorgedragen als waardevol

In Ulvenhout zijn elf populieren aan de Slotlaan voorgesteld om waardevol te worden verklaard. Het verzoek is op 9 oktober ingediend bij de gemeente Breda.

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De bomen zouden worden opgenomen op de Bomenkaart van Breda, een overzicht van waardevolle houtopstanden in de gemeente. Het verzoek zorgt ervoor dat er op dit moment een kapverbod geldt voor de elf populieren. Dit verbod blijft van kracht totdat de gemeente een besluit neemt over de aanwijzing en dat besluit definitief is.

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